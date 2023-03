Gil et Ben – (Ré)unis ESPACE THEODORE GOUVY, 18 novembre 2023, FREYMING MERLEBACH.

Gil et Ben – (Ré)unis ESPACE THEODORE GOUVY. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-03-11 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

LE GOUVY (1- 2-1108554) présente : ce spectacle. C’est le jour « J » Gil va se marier ! Et pour preìparer cette journeìe inoubliable, il fait appel aÌ Ben, son ami d’enfance. « Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben, est-ce le bon choix ?… Gil et Ben, c’est un savant meìlange entre une veìritable pieÌce de theìa?tre et des sketchs fous. Du rythme, des rebondissements, du rire, de l’impro, vous vivez avec eux les peìripeìties qui feront de cette journeìe une reìussite ! Ou pas… « Quand AMOUR et HUMOUR ne font plus qu’un » GIL et BEN sont ReìUnis pour le meilleur et pour le RIRE. Le mot de Cartman : Gil et Ben, c’est d’abord un coup de foudre artistique et humain. Tous les ingreìdients sont laÌ pour un spectacle populaire au plus noble sens du terme. Le capital sympathie, l’eìnergie, la nature comique de Benoi?t sont rares. Il est la geìneìrositeì du sud-ouest aÌ l’eìtat pur ! Gil, on en le preìsente plus mais croyez-moi, il va encore vous surprendre ! Benoit Joubert

ESPACE THEODORE GOUVY FREYMING MERLEBACH PLACE DES ALLIES Moselle

