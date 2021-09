Nantes Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Gil et Ben : (ré)unis Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Gil et Ben : (ré)unis Compagnie du Café-Théâtre, 7 octobre 2021, Nantes. 2021-10-07 Représentations du 5 au 9 octobre 2021 à 20h30

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 22 € / 28 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- www.nantes-spectacles.com Tout public Représentations du 5 au 9 octobre 2021 à 20h30 Humour. A vos marques… Prêt ! Marié ? Gil va dire “OUI” pour vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage ! Et pour préparer ce jour “J”, il fait appel à Ben, son ami d’enfance. “Le sort fait les parents, le choix fait les amis”. Mais Ben… Est-ce le bon choix ? En tout cas, voilà Gil & Ben réunis ! Et quoi de mieux qu’un salon du mariage pour préparer cet événement ! Un panel d’intervenants plus fous et excentriques les uns que les autres s’offre à eux ! Dans un rythme endiablé, venez vivre avec eux ces préparatifs qui feront de cette future journée, une réussite ! Ou pas… Quand Amour et humour ne font qu’un ! “Gil et Ben” sont réunis pour le meilleur et pour le rire… Auteurs : Benoit Joubert, Gil Alma, Erik MailletMise en scène : CartmanArtistes : Gil Alma, Benoit JoubertDurée : 1h15 Tout public (déconseillé au moins de 10 ans) Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Compagnie du Café-Théâtre Adresse 6 Rue des Carmélites Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Compagnie du Café-Théâtre Nantes