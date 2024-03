Gil & Ben (ré)unis : le duo d’humour ! Espace culturel Les Lucioles Hallennes-lez-Haubourdin, samedi 30 mars 2024.

Gil & Ben (ré)unis : le duo d’humour ! A vos marques ! Prêt ! Marié ?

Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage ! Samedi 30 mars, 20h30 Espace culturel Les Lucioles Sur réservation – 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:30:00+01:00

Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage !

C’est le jour « J » Gil va se marier ! Et pour préparer cette journée inoubliable, il fait appel à Ben, son ami d’enfance. « Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben, est-ce le bon choix ?…

Gil et Ben, c’est un savant mélange entre une véritable pièce de théâtre et des sketchs fous.

Du rythme, des rebondissements, du rire, de l’impro, vous vivez avec eux les péripéties qui feront de cette journée une réussite ! Ou pas…

« Quand AMOUR et HUMOUR ne font plus qu’un » GIL et BEN sont RéUnis pour le meilleur et pour le RIRE.

Gil et Ben restent toujours au vin d’honneur et au selfie officiel.

Espace culturel Les Lucioles Rue Gambetta, Hallennes lez Haubourdin Hallennes-lez-Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France