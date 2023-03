Transhumance Rocamadour – Luzech: arrivée à Gigouzac Gigouzac OT Cahors - Vallée du Lot Gigouzac Catégories d’Évènement: Gigouzac

Lot

Transhumance Rocamadour – Luzech: arrivée à Gigouzac, 13 avril 2023, Gigouzac OT Cahors - Vallée du Lot Gigouzac. Transhumance Rocamadour – Luzech: arrivée à Gigouzac Place du village Gigouzac Lot

2023-04-13 – 2023-04-13 Gigouzac

Lot Gigouzac . 12 h 45 : Etape pique-nique tiré de son sac à dos sur la place du village de Gigouzac.

15 h 30 : Visite guidée du village. Rendez-vous devant l’église.

19 h : Dégustation de vin de Cahors.

19 h 30 : Repas « Mique traditionnelle » Apéritif et animation musicale (accordéon) organisé par la mairie Salle des fêtes de Gigouzac. Réservation obligatoire avant le 8 avril. Dans le cadre de la transhumance Rocamadour-Luzech, l’arrivée de la troisième journée se fera à Gigouzac après une étape de 13 km. ©Saskia Plötz_pixabay_sheep-g1e5481a34_1920

Gigouzac

dernière mise à jour : 2023-03-23 par OT Cahors – Vallée du Lot

Détails Catégories d’Évènement: Gigouzac, Lot Autres Lieu Gigouzac Adresse Place du village Gigouzac Lot OT Cahors - Vallée du Lot Ville Gigouzac OT Cahors - Vallée du Lot Gigouzac Departement Lot Tarif Lieu Ville Gigouzac

Gigouzac Gigouzac OT Cahors - Vallée du Lot Gigouzac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gigouzac ot cahors - vallee du lot gigouzac/

Transhumance Rocamadour – Luzech: arrivée à Gigouzac 2023-04-13 was last modified: by Transhumance Rocamadour – Luzech: arrivée à Gigouzac Gigouzac 13 avril 2023 Gigouzac Lot OT Cahors - Vallée du Lot Place du village Gigouzac Lot

Gigouzac OT Cahors - Vallée du Lot Gigouzac Lot