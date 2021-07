Gigors-et-Lozeron Gigors et Lozeron Drôme, Gigors-et-Lozeron Stage de Chant Vital – Partager le trésor Gigors et Lozeron Gigors-et-Lozeron Catégories d’évènement: Drôme

Gigors-et-Lozeron

Stage de Chant Vital – Partager le trésor Gigors et Lozeron, 22 août 2021 18:30, Gigors-et-Lozeron. 22 – 28 août Sur Inscription https://cantovital.wixsite.com/presentation, https://youtu.be/9QhgUEFRSz0, chantvital@gmail.com, 0620270627 Stage de Chant Vital avec Jean-Philippe Seunevel. Le Chant Vital est une merveilleuse façon de retrouver la joie d’oser chanter en toute liberte , guide par la douce force du souffle vital. Avec joie je vous invite à nous réunir pour partager les trésors du Chant Vital.

Avec ou sans expe rience pre alable du chant ou de la musique,

le Chant Vital est une merveilleuse façon de se laisser être chante en toute liberte , guide par la douce force du souffle vital.

Chaque chant, chaque parole, chaque geste offerts dans l’expiration sont les messages du silencieux bien-être reçu en chaque inspiration.

Le Chant Vital c’est cet e tonnant te moignage de notre richesse originelle, un grand oui à la vie.

Un tre sor à partager…

Pendant 6 jours nous recevrons la respiration comme une caresse, un massage, un véritable soin. Le souffle vital sera notre guide jusqu’aux chants improvisés qui célèbrent la vie.

Jean-Philippe Seunevel

RENSEIGNEMENTS/MODALITÉS PRATIQUES

https://cantovital.wixsite.com/presentation

chantvital@gmail.com

06 20 27 06 27 https://cantovital.wixsite.com/improvisames-2019 Gigors et Lozeron 26400, Gigors et Lozeron 26400 Gigors-et-Lozeron Drôme dimanche 22 août – 18h30 à 22h00

lundi 23 août – 10h00 à 17h30

mardi 24 août – 10h00 à 17h30

mercredi 25 août – 10h00 à 17h30

jeudi 26 août – 10h00 à 17h30

vendredi 27 août – 10h00 à 17h30

samedi 28 août – 10h00 à 17h30

Heure : 18:30 - 17:30