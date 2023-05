POMME – Festival Ecaussystème Coeur du village, 30 juillet 2023, .

Alors qu’elle remporte le prix de l’artiste féminine aux Victoires de la Musique en 2022, Pomme s’attelle à l’écriture des titres de l’album Consolation, plébiscité par le public et la critique depuis.

CHANSON

Attirée par l’électronique, Pomme se tourne vers l’artiste Flavien Berger pour l’accompagner dans cette voie encore inconnue. S’opère alors un «alignement des planètes» comme elle le dit, puisque Flavien Berger, de son côté, souhaitait se rapprocher de la folk que la chanteuse maîtrise depuis ses deux premiers albums. Tous deux s’allient alors et enregistrent cet album un mois durant, dans la campagne québécoise ! Ainsi, Pomme affirme sa personnalité musicale, parfaitement là, exactement prête, idéalement inspirée qui promet un véritable moment suspendu pour cette 21ème édition..

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 . EUR.

Coeur du village

Gignac 46600 Lot Occitanie



While she won the award for female artist at the Victoires de la Musique in 2022, Pomme started writing the songs for the album Consolation, which has been acclaimed by the public and the critics ever since.

SONG

Attracted by electronic music, Pomme turns to the artist Flavien Berger to accompany her in this still unknown way. An « alignment of the planets » as she says, since Flavien Berger, on his side, wanted to get closer to the folk music that the singer masters since her first two albums. The two of them joined forces and recorded this album for a month in the Quebec countryside! Thus, Pomme asserts her musical personality, perfectly there, exactly ready, ideally inspired, which promises a real suspended moment for this 21st edition.

Mientras ganaba el premio de artista femenina en las Victoires de la Musique de 2022, Pomme empezó a escribir las canciones de su álbum Consolation, que desde entonces ha sido aclamado por el público y la crítica.

CANCIÓN

Atraída por la música electrónica, Pomme recurrió al artista Flavien Berger para que la acompañara en esta dirección aún desconocida. Los planetas se alinearon, como ella dice, porque Flavien Berger quería acercarse a la música folk que la cantante dominaba desde sus dos primeros álbumes. Ambos unieron sus fuerzas y grabaron este álbum durante un mes en la campiña de Quebec De este modo, Pomme afirma su personalidad musical, perfectamente presente, exactamente preparada, idealmente inspirada, lo que promete un verdadero momento de suspense para esta 21ª edición.

Während sie bei den Victoires de la Musique 2022 den Preis als weibliche Künstlerin gewann, schrieb Pomme an den Titeln für das Album Consolation, das seitdem von Publikum und Kritikern gleichermaßen gefeiert wird.

CHANSON

Da Pomme sich von der Elektronik angezogen fühlt, wendet sie sich an den Künstler Flavien Berger, um ihn auf diesem noch unbekannten Weg zu begleiten. Es kam zu einer « Planetenkonstellation », wie sie es nennt, denn Flavien Berger wollte sich dem Folk annähern, den die Sängerin seit ihren ersten beiden Alben beherrscht. Die beiden taten sich zusammen und nahmen das Album einen Monat lang in der ländlichen Umgebung von Québec auf! So bestätigt Pomme ihre musikalische Persönlichkeit, perfekt da, genau bereit, ideal inspiriert, und verspricht einen wahrhaft schwebenden Moment bei dieser 21.

Mise à jour le 2023-01-13 par OT Vallée de la Dordogne