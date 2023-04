Vide-ta-chambre à Gignac Lieu dit » Le Moulin », 14 mai 2023, Gignac.

Organiser par l’APE du RPI de Gignac, Nadaillac et Estivals.

Buvette et vente de pizzas cuites au four à bois..

2023-05-14 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. EUR.

Lieu dit » Le Moulin »

Gignac 46600 Lot Occitanie



Organized by the APE of the RPI of Gignac, Nadaillac and Estivals.

Refreshments and sale of pizzas cooked in a wood oven.

Organizado por la APE del RPI de Gignac, Nadaillac y Estivals.

Refrescos y venta de pizzas cocinadas en horno de leña.

Organisiert von der Elternvereinigung des RPI von Gignac, Nadaillac und Estivals.

Erfrischungsstände und Verkauf von im Holzofen gebackenen Pizzas.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Vallée de la Dordogne