Pays d’Art et d’Histoire : Balade Contée et Atelier Artistique – A la recherche des Fatsilières ! Rdv : sera donné à l’inscription, 3 mai 2023, Gignac.

Comme un écho à leur livre « Angèle et la pescajoune », Brigitte Laurent-Vidieu, guide conférencière et Marie Thoisy, illustratrice vous emmènent à la recherche des fatsilières (mauvaises fées) dans les ruelles de Gignac.

La balade contée sera suivie d’un atelier artistique où nos sorcières prendront vie sous forme de figurines articulées.

En partenariat avec l’association Lou Patrimoni.

Tarif pour les 2 animations : 8€/enfant et 10€ par adulte

Durée : 2h

A partir de 6 ans. Billet en vente dans les Offices de tourisme de la vallée de la Dordogne et sur site internet pays-vallee-dordogne.com

Rendez-vous donné sur le billet de réservation..

2023-05-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-03 17:00:00. 10 EUR.

Rdv : sera donné à l’inscription

Gignac 46600 Lot Occitanie



As an echo to their book « Angèle et la pescajoune », Brigitte Laurent-Vidieu, guide and Marie Thoisy, illustrator, will take you on a search for the fatsilières (bad fairies) in the streets of Gignac.

The walk will be followed by an artistic workshop where our witches will come to life in the form of articulated figurines.

In partnership with the association Lou Patrimoni.

Price for the 2 animations : 8? per child and 10? per adult

Duration: 2 hours

From 6 years old. Tickets on sale in the tourist offices of the Dordogne valley and on the website pays-vallee-dordogne.com

Appointment given on the reservation ticket.

Como eco de su libro « Angèle et la pescajoune », Brigitte Laurent-Vidieu, guía e ilustradora, y Marie Thoisy, ilustradora, le llevarán en busca de las fatsilières (hadas malas) por las calles de Gignac.

El paseo cuentacuentos irá seguido de un taller artístico en el que nuestras brujas cobrarán vida en forma de figuritas articuladas.

En colaboración con la asociación Lou Patrimoni.

Precio de ambas actividades: 8? por niño y 10? por adulto

Duración: 2 horas

A partir de 6 años. Venta de entradas en las Oficinas de Turismo del Valle del Dordoña y en la página web pays-vallee-dordogne.com

Punto de encuentro indicado en el ticket de reserva.

Als Echo auf ihr Buch « Angèle et la pescajoune » nehmen Sie die Fremdenführerin Brigitte Laurent-Vidieu und die Illustratorin Marie Thoisy mit auf die Suche nach den Fatsilières (schlechten Feen) in den Gassen von Gignac.

Im Anschluss an den Märchenspaziergang findet ein Kunstworkshop statt, bei dem unsere Hexen in Form von Gelenkfiguren zum Leben erweckt werden.

In Partnerschaft mit dem Verein Lou Patrimoni.

Preis für beide Veranstaltungen: 8 Euro pro Kind und 10 Euro pro Erwachsener

Dauer: 2 Stunden

Ab 6 Jahren. Tickets sind in den Fremdenverkehrsbüros des Dordogne-Tals und auf der Website pays-vallee-dordogne.com erhältlich

Der Treffpunkt ist auf der Reservierungskarte angegeben.

