Lot . Association « Gignac ensemble » propose un troc de plantes, avec échanges de graines, de semis, de boutures, de plantes et de savoir-faire du jardinier. Balade découverte de plantes sauvages comestibles, cueillette et réalisation d’un mets et divers ateliers autour du végétal. Tombola

Repas partagé et buvette sur place. CC-BY-NC

