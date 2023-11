Antoine Tato Garcia – Rumbason LE SONAMBULE-OFF. CULT. DE GIGNAC, 8 décembre 2023, GIGNAC.

Antoine Tato Garcia – Rumbason LE SONAMBULE-OFF. CULT. DE GIGNAC. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:30 (2023-12-08 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

Avec Tato, partez à la découverte d’une rumba résolument moderne où l’artiste s’affranchit des codes de la rumba catalane classique pour surfer sur le son cubain et le jazz méditerranéen. Quelques notes de piano, une guitare qui déchire le silence, une voix forte, puissante, chaude, qui s’envole et nous entraîne dans son univers, là où la musique fait sens, où les mots, nous prennent par la main pour nous conter des histoires immortelles. Une mélodie, deux, puis d’autres encore.Antoine Tato Garcia dessine devant nos yeux émerveillés une carte délicate, instantané d’un monde qu’on laisse mourir à petit feu, de vies flamboyantes que l’on rythme avec une guitare et des percussions, d’amitiés sans conditions et d’amours absolues. Quand d’autres sont tango, lui est rumba gitane, celle que l’on ne chante vraiment que si elle coule dans son sang, celle qui fait vibrer les nuits fauves des vies décousues et donne de la chaleur aux jours enivrés.« La rumba de Tato peut émouvoir, réjouir ou donner envie de tout envoyer balancer selon les jours. Un disque urgent, à écouter sans mesure, dès le lever du soleil » CulturaeINFOS PRATIQUESConcert assis Bar et foodtruck sur place dès 18h30 Parking grande capacité Antoine « Tato » Garcia Antoine « Tato » Garcia

Votre billet est ici

LE SONAMBULE-OFF. CULT. DE GIGNAC GIGNAC ave du mas Salat Hérault

17.8

EUR17.8.

Votre billet est ici