Bibi Tanga & The Selenites + Saf Feh 1ère partie LE SONAMBULE-OFF. CULT. DE GIGNAC. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

Bibi Tanga & The Selenites funk, groove Chaque concert des hommes de la lune est un e?crin de groove aussi dansant qu’hypnotique. Un événement qui marque les esprits pendant des années-lumière ! Toujours en que?te de nouvelles explorations, Bibi Tanga & the Selenites reviennent sur votre orbite musicale avec « The same tree ». Tanto?t festif, tanto?t dark, leur funk hybride combine l’ADN musical de chacun des 5 membres du groupe, cre?ant ainsi un subtil alliage sonore.Autour des vibrations de la voix profonde et de la basse de Bibi Tanga, Eric Kerridge (figure de la scène funk et vertèbre guitaristique de la Malka Family), Arthur Simonini (transfuge ultra éclectique du Conservatoire National et compositeur de musique de films) et Arnaud Biscay (batteur virtuose, entendu aussi bien auprès de Michel Portal ou Philipe Katerine) sont conduits par l’énigmatique et prolifique Professeur Inlassable, platineur artistique et grand sorcier des samples.« Un 4e album au groove spontanné et puissant » Radio NOVA + Saf Feh en 1ère partieworld music franco algérienne Une voix suave aux saveurs d’Orient, une fêlure, un souffle. Authentique et pétillante, mêlant tradition et modernité, Sabrina Kerfah fusionne les langues et les cultures. Les mots s’entremêlent sur les rythmes du Maghreb, d’Afrique de l’Ouest et de l’énergie électrisante de la soul. De la black music à l’oriental en passant par la chanson française et le rock, l’artiste entourée par trois musiciens de talents, livre son histoire avec ferveur. Des vérités qu’elle ne laisse filer sous aucun prétexte. Tel est le cri que l’on entend à travers ses textes. INFOS PRATIQUES Ouverture des portes, bar & foodtruck sur place dès 19h concert deboutParking grande capacitéAccès PMR Organisé dans le cadre du 34 TOURS, dispositif départemental d’accompagnement et de professionnalisation des groupes héraultais de musiques actuelles. Bibi Tanga And The Selenites Bibi Tanga And The Selenites

LE SONAMBULE-OFF. CULT. DE GIGNAC GIGNAC ave du mas Salat Hérault

17.8

EUR17.8.

