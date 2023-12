FRESQUE DU CLIMAT Gignac, 18 janvier 2024, Gignac.

Gignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 18:00:00

fin : 2024-01-18 21:00:00

Participez à cet atelier ludique pour comprendre ensemble le changement climatique et passer à l’action. Il se déroule en 4 phases : découverte scientifique autour d’un jeu de cartes collaboratif, créativité, restitution, et échange sur les pistes d’engagement..

Participez à cet atelier ludique pour comprendre ensemble le changement climatique et passer à l’action. Il se déroule en 4 phases : découverte scientifique autour d’un jeu de cartes collaboratif, créativité, restitution, et échange sur les pistes d’engagement.

Participez à cet atelier pour comprendre ensemble le changement climatique et passer à l’action. Ludique, participatif et créatif, l’atelier permet de s’approprier le défi climatique et donne les clés du passage à l’action.

Un des objectifs de La Fresque du Climat est de faire comprendre, par l’intelligence collective, les liens de cause à effet entre les différentes composantes du climat et sa rapide évolution. Il se déroule en 4 phases : découverte scientifique autour d’un jeu de cartes collaboratif, créativité, restitution, et échanges sur les pistes d’engagement.

À partir de 15 ans / / Une collation sera proposée.

Participation aux frais libre et consciente (non obligatoire mais bienvenue, selon le désir de chacun, ses moyens et la valeur qu’il donne à ce à quoi il a participé).

En partenariat avec l’association Familles Rurales de Saint Jean de Fos.

L’atelier se déroulera dans le village de Saint Jean de Fos, l’adresse précise sera communiquée suite à l’inscription qui est obligatoire.

EUR.

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT