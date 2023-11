FESTI’BIODIV Gignac, 9 décembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Festi’Biodiv, une journée pour répondre ensemble à l’appel du vivant pour célébrer la richesse de notre biodiversité et

apprendre à mieux la préserver en faisant germer toutes nos idées..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Festi?Biodiv, a day to respond together to the call of the living, to celebrate the richness of our biodiversity and to learn how to better preserve it

and learn how to preserve it more effectively.

Festi?Biodiv, una jornada para responder juntos a la llamada de los seres vivos, celebrar la riqueza de nuestra biodiversidad y aprender a preservarla mejor poniendo en germen todas nuestras ideas

y aprender a preservarla mejor poniendo en práctica todas nuestras ideas.

Festi?Biodiv, ein Tag, um gemeinsam dem Ruf des Lebens zu folgen, den Reichtum unserer biologischen Vielfalt zu feiern und

zu lernen, wie man sie besser schützen kann, indem man all unsere Ideen zum Keimen bringt.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT