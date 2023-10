VISITE GUIDÉE DU MOULIN ET DÉGUSTATION AU MAS PALAT Gignac, 18 novembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Le moulin du Mas Palat à Gignac propose les 18 novembre et 2 décembre de 10h à 12h30 visite guidée du moulin et dégustation d’huile d’olive. Découverte de la presse de l’olive et dégustation en exclusivité de l’huile de Noël..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Gignac 34150 Hérault Occitanie



The Mas Palat mill in Gignac offers guided tours of the mill and olive oil tasting on November 18 and December 2 from 10am to 12:30pm. Discover the olive press and taste our exclusive Christmas oil.

Los días 18 de noviembre y 2 de diciembre, de 10:00 a 12:30 h, la almazara Mas Palat de Gignac ofrece una visita guiada a la almazara y una degustación de aceite de oliva. Descubra la almazara y deguste el exclusivo aceite de Navidad.

Die Mühle Mas Palat in Gignac bietet am 18. November und 2. Dezember von 10:00 bis 12:30 Uhr eine geführte Besichtigung der Mühle und eine Olivenölverkostung an. Entdeckung der Olivenpresse und exklusive Verkostung des Weihnachtsöls.

