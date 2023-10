CONCERT MUSIQUE ANCIENNE « THE CURIOUS BARDS » Gignac, 15 octobre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Dans le cadre du festival « musique ancienne en Pic Saint Loup et gorges de l’Hérault », venez assister au concert « The Curious Bards », extradition, chansons irlandaises et écossaises du XVIIIe siècle.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Gignac 34150 Hérault Occitanie



As part of the « Musique Ancienne en Pic Saint Loup et Gorges de l’Hérault » festival, join us for a concert by « The Curious Bards », extradition of 18th-century Irish and Scottish songs

En el marco del festival « Música antigua en el Pic Saint Loup y gargantas del Hérault », venga a disfrutar de un concierto de « The Curious Bards », una extradición de canciones irlandesas y escocesas del siglo XVIII

Im Rahmen des Festivals « Alte Musik in Pic Saint Loup und Gorges de l’Hérault » besuchen Sie das Konzert « The Curious Bards », Extradition, irische und schottische Lieder aus dem 18

