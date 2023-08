LEXIE T X HIPPOCAMPE FOU X DJ SET Gignac Catégories d’Évènement: Gignac

Hérault LEXIE T X HIPPOCAMPE FOU X DJ SET Gignac, 30 septembre 2023, Gignac. Gignac,Hérault Concert debout Bar & foodtruck.

2023-09-30 18:30:00 fin : 2023-09-30 . EUR. Gignac 34150 Hérault Occitanie



Stand-up concert Bar & foodtruck Concierto en pie Bar y foodtruck Stehkonzert Bar & Foodtruck Mise à jour le 2023-08-17 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT Détails Catégories d’Évènement: Gignac, Hérault Autres Adresse Ville Gignac Departement Hérault Lieu Ville Gignac latitude longitude 43.65304;3.55282

Gignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gignac/