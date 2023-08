VISITE DU CENTRE HISTORIQUE – GIGNAC Gignac, 17 septembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

A la découverte du riche patrimoine du coeur de ville avec Mauricette Halard (Départ devant la fontaine Place Victoire)..

2023-09-17 10:00:00

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Discover the rich heritage of the town center with Mauricette Halard (Departure in front of the Place Victoire fountain).

Descubra el rico patrimonio del centro de la ciudad con Mauricette Halard (Salida frente a la fuente de la Place Victoire).

Auf Entdeckungstour durch das reiche Kulturerbe des Stadtkerns mit Mauricette Halard (Start vor dem Brunnen Place Victoire).

