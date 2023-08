JEP – VISITE DE LA MEUSE « FLEUVE ET ÉNERGIE : PLUS D’UN SIÈCLE D’HISTOIRE » Gignac, 17 septembre 2023, Gignac.

« Fleuve et énergie : plus d’un siècle d’histoire »

À l’espace La Meuse, découvrez l’utilisation de la force de l’eau par les gignacois au fil des siècles et les aménagements qui en découlent : pompe 1902, équipements d’époque pour la production d’électricité, barrage hydroélectrique, passe à poissons….

2023-09-17 14:30:00 fin : 2023-09-17 16:30:00. .

« River and energy: more than a century of history

At Espace La Meuse, discover how the people of Gignac have used the power of water over the centuries, and the resulting developments: 1902 pump, period equipment for electricity production, hydroelectric dam, fish pass?

« Río y energía: más de un siglo de historia

En el espacio La Meuse, descubra cómo los habitantes de Gignac han utilizado la fuerza del agua a lo largo de los siglos y las evoluciones resultantes: la bomba de 1902, equipos de época para la producción de electricidad, presa hidroeléctrica, paso de peces..

« Fluss und Energie: mehr als ein Jahrhundert Geschichte »

Entdecken Sie im Espace La Meuse die Nutzung der Wasserkraft durch die Bewohner von Gignac im Laufe der Jahrhunderte und die daraus resultierenden Einrichtungen: Pumpe 1902, zeitgenössische Ausrüstungen für die Stromerzeugung, hydroelektrischer Staudamm, Fischpass?

