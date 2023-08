JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITE THÉÂTRALISÉE GIGNAC Gignac, 16 septembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, lors d’une visite théâtralisée, l’Office de Tourisme propose de découvrir la ville au cœur de la Vallée de l’Hérault, véritable carrefour d’échanges tout au long de l’histoire….

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-17 . .

Gignac 34150 Hérault Occitanie



As part of the European Heritage Days, the Tourist Office is offering a dramatized tour of the town at the heart of the Hérault Valley, a crossroads of trade throughout history…

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Oficina de Turismo organiza una visita teatralizada de la ciudad situada en el corazón del Valle del Hérault, encrucijada de los intercambios comerciales a lo largo de la historia…

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes lädt das Fremdenverkehrsamt zu einer theatralischen Führung durch die Stadt im Herzen des Hérault-Tals ein, die im Laufe der Geschichte ein wahrer Knotenpunkt für den Handel war…

Mise à jour le 2023-08-25 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT