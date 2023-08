DÉCOUVERTE DES VESTIGES DU PETIT MOULIN DE CARABOTTE Gignac, 16 septembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Visite de l’ancien moulin à blé du XIIIème siècle et exposition d’œuvres et photos de la famille Besson..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Visit the former 13th-century wheat mill and see works and photos by the Besson family.

Visite el antiguo molino de maíz del siglo XIII y contemple una exposición de obras y fotografías de la familia Besson.

Besichtigung der alten Getreidemühle aus dem 13. Jahrhundert und Ausstellung von Werken und Fotos der Familie Besson.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT