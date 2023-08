RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES DOMAINES VITICOLES Gignac, 16 septembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Domaine de Rieussec, Eglise de Saint Martin de Carcarès, mas de Mazet, mas de Boissonnade, château Saint Jean d’Aumières. L’occasion de découvrir les beaux paysages de notre vignoble.

Départ à 14h30 du Parking Bouchard pour 7 kms aller (2h de marche / 1h de découverte des lieux), 3 kms retour (possibilité d’être véhiculé). Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau..

Domaine de Rieussec, Eglise de Saint Martin de Carcarès, Mas de Mazet, Mas de Boissonnade, Château Saint Jean d?Aumières. An opportunity to discover the beautiful landscapes of our vineyards.

Departure at 2.30pm from Parking Bouchard for 7 kms outward journey (2h walk / 1h discovery of the area), 3 kms return journey (possibility of transport). Bring good shoes and water.

Domaine de Rieussec, Eglise de Saint Martin de Carcarès, Mas de Mazet, Mas de Boissonnade, Château Saint Jean d’Aumières. Una oportunidad para descubrir los bellos paisajes de nuestros viñedos.

Salida a las 14h30 del parking de Bouchard para un recorrido de ida de 7 km (2h de marcha / 1h de descubrimiento de la zona), 3 km de vuelta (transporte posible). Traer buen calzado y agua.

Domaine de Rieussec, Eglise de Saint Martin de Carcarès, Mas de Mazet, Mas de Boissonnade, Château Saint Jean d’Aumières. Die Gelegenheit, die schönen Landschaften unseres Weinbaugebiets zu entdecken.

Abfahrt um 14:30 Uhr vom Parkplatz Bouchard für 7 km Hinweg (2 Std. Wanderung / 1 Std. Entdeckung der Orte), 3 km Rückweg (Möglichkeit der Mitnahme). Gute Schuhe und Wasser mitbringen.

