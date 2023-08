VISITE DU DOMAINE DE RIEUSSEC / VIGNOBLES LA CROIX DELTORT Gignac, 16 septembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Découverte du domaine et de ses jardins paysagés inscrits au patrimoine avec dégustation de vins primés du domaine..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Discover the estate and its heritage-listed landscaped gardens, with a tasting of the estate’s award-winning wines.

Descubra la finca y sus jardines patrimoniales, y deguste los galardonados vinos de la finca.

Entdeckung des Weinguts und seiner Landschaftsgärten, die zum Kulturerbe gehören, mit Verkostung der preisgekrönten Weine des Weinguts.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT