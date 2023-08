FÊTE DES ASSOCIATIONS Gignac, 9 septembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

De 15h à 18h sur la place de l’Esplanade et du jeu de ballon : informations sur les activités et les plannings des associations, distribution du nouveau guide des activités et du guide des famille, présentation des associations par Hérault Sports et démonstrations..

2023-09-09 15:00:00 fin : 2023-09-09 18:00:00. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie



From 3pm to 6pm on the Place de l’Esplanade and the Ball Game: information on activities and schedules of associations, distribution of the new activity guide and family guide, presentation of associations by Hérault Sports and demonstrations.

De 15:00 a 18:00 h en la plaza de la Explanada y el Juego de Pelota: información sobre las actividades y horarios de las asociaciones, distribución de la nueva guía de actividades y de la guía familiar, presentación de las asociaciones por Hérault Sports y demostraciones.

Von 15:00 bis 18:00 Uhr auf dem Platz der Esplanade und des Ballspiels: Informationen über die Aktivitäten und Planungen der Vereine, Verteilung des neuen Aktivitätenführers und des Familienführers, Vorstellung der Vereine durch Hérault Sports und Vorführungen.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT