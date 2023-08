SOIRÉE THÉÂTRE EN PLEIN AIR Gignac, 8 septembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Un conte moderne qui revisite le conte de Cendrillon.

Pièce jouée par la troupe TPVH..

2023-09-08 20:30:00 fin : 2023-09-08 . EUR.

Gignac 34150 Hérault Occitanie



A modern take on the Cinderella tale.

Performed by the TPVH troupe.

Una versión moderna del cuento de Cenicienta.

Representado por la compañía TPVH.

Ein modernes Märchen, das das Märchen von Aschenputtel neu aufgreift.

Das Stück wird von der Theatergruppe TPVH gespielt.

