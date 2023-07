MARCHE AUX LIVRES A GIGNAC Gignac, 6 août 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Marché aux livre à Gignac sur l’Esplanade !

Une douzaine de bouquinistes exposants et quelques auteurs locaux, pour vous faire découvrir un grand choix de livres anciens et modernes.

Romans – littérature – régionalisme – art

biographie – BD – livres enfants.

2023-08-06 09:00:00 fin : 2023-08-06 17:00:00. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Book market in Gignac on the Esplanade !

A dozen of exhibitors and some local authors, to make you discover a great choice of old and modern books.

Novels – literature – regionalism – art

biography – comics – children’s books

Mercado del libro en Gignac, en la explanada

Una docena de expositores y algunos autores locales, para hacerle descubrir una amplia selección de libros antiguos y modernos.

Novela – literatura – regionalismo – arte

biografía – cómic – libros infantiles

Büchermarkt in Gignac auf der Esplanade!

Ein Dutzend ausstellende Buchhändler und einige lokale Autoren bieten Ihnen eine große Auswahl an alten und modernen Büchern.

Romane – Literatur – Regionalismus – Kunst

biografie – Comics – Kinderbücher

Mise à jour le 2023-07-10 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT