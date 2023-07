« LES SENS EN EVENTAIL » AU MOULIN DU MAS PALAT Gignac, 30 juillet 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Le Mas Palat a le plaisir d’accueillir la dégustation « LES SENS EN ÉVENTAIL », en présence des vignerons. Rendez-vous au Moulin le Dimanche 30 juillet 2023 de 10h à 18h. Il y aura également une restauration sur place pour accompagner vos dégustations..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . EUR.

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Mas Palat is delighted to host the « LES SENS EN ÉVENTAIL » tasting, in the presence of the winemakers. Come to the Moulin on Sunday, July 30, 2023, from 10am to 6pm. There will also be on-site catering to accompany your tastings.

Mas Palat se complace en acoger la degustación de vinos « LES SENS EN ÉVENTAIL », en presencia de los enólogos. Venga al Moulin el domingo 30 de julio de 2023 de 10:00 a 18:00 h. La degustación estará acompañada de un catering in situ.

Mas Palat freut sich, die Weinprobe « LES SENS EN ÉVENTAIL » in Anwesenheit der Winzer auszurichten. Treffpunkt ist die Mühle am Sonntag, den 30. Juli 2023 von 10:00 bis 18:00 Uhr. Vor Ort wird es auch Verpflegung geben, die zu Ihren Weinproben passt.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT