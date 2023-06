SOIRÉE THÉÂTRE EN PLEIN AIR Gignac, 7 juillet 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

« Parle moi d’amour ». Pendant plus d’une heure, un couple se dit tout sans détours. Trente ans se déversent avec une cruauté hilarante et une brillante provocation au rythme soutenu des emportements et des bons mots. C’est un coup de poing tendre, une danse à deux, un huis clos, une comédie où fusent les répliques d’une vraie histoire d’amour. En d’autres termes «qui aime bien châtie bien»..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . EUR.

Gignac 34150 Hérault Occitanie



« Parle moi d’amour ». For over an hour, a couple tell each other everything. Thirty years are poured out with hilarious cruelty and brilliant provocation, to the sustained rhythm of outbursts and bon mots. It’s a tender punch, a dance for two, a huis clos, a comedy in which the lines of a true love story fly off the tongue. In other words, « tough love, tough spoil ».

« Parle moi d’amour ». Durante más de una hora, una pareja se lo cuenta todo. Treinta años se derraman con hilarante crueldad y brillante provocación, en un ritmo sostenido de arrebatos y bon mots. Es un puñetazo tierno, un baile para dos, un asunto a puerta cerrada, una comedia en la que las líneas de una verdadera historia de amor se suceden. En otras palabras, « amor duro, botín duro ».

« Parle moi d’amour » (Sprich mit mir über die Liebe). Über eine Stunde lang erzählt sich ein Paar alles ohne Umschweife. Dreißig Jahre werden mit urkomischer Grausamkeit und brillanter Provokation im schnellen Rhythmus von Wutausbrüchen und guten Wörtern ausgebreitet. Es ist ein zärtlicher Faustschlag, ein Tanz zu zweit, ein geschlossener Raum, eine Komödie, in der die Sprüche einer wahren Liebesgeschichte um die Ecke kommen. Mit anderen Worten: « Wer liebt, der züchtigt ».

