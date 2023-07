LES CAUSERIES DU MARDI Gignac, 4 juillet 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Accueil en famille les mardis soirs de 16h30 à 19h00 dans les jardins du Mescladis.

Pour un moment convivial, d’animation et de rencontre.

Chaque mardi, une animation différente selon les envies des enfants et des familles!.

2023-07-04 16:30:00 fin : 2023-07-04 19:00:00. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Family gatherings on Tuesday evenings from 4:30pm to 7:00pm in the Mescladis gardens.

For a convivial moment of entertainment and socializing.

Every Tuesday, a different activity for children and families!

Encuentros familiares los martes por la tarde, de 16.30 a 19.00 h, en los jardines de Mescladis.

Para pasar un rato agradable de entretenimiento y convivencia.

Cada martes, una actividad diferente para los niños y las familias

Empfang in der Familie dienstags abends von 16:30 bis 19:00 Uhr in den Gärten von Mescladis.

Für einen geselligen Moment der Animation und des Kennenlernens.

Jeden Dienstag gibt es ein anderes Programm, je nach Lust und Laune der Kinder und Familien!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT