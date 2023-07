PETITS PETONS CREONS Gignac, 28 juin 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Ateliers et animations pour les enfants de 6 mois à 3 ans, tous les mercredis.

2023-06-28 10:00:00 fin : 2023-06-28 11:30:00. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Workshops and activities for children aged 6 months to 3 years, every Wednesday

Talleres y actividades para niños de 6 meses a 3 años, todos los miércoles

Workshops und Animationen für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren, jeden Mittwoch

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT