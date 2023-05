PASSAGE DE LA TRANSHUMANCE À GIGNAC, 24 juin 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Transhumance de passage à Gignac

Itinéraire : Ch. de Pélican, rue X. Lapeyre, bd de la Tour, rue Carrière, rue du Stade et arrêt av. du mas Salat à 9h30

Infos : Bergerie d’Antonègre à Montbazin.

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Transhumance of passage in Gignac

Itinerary : Ch. de Pélican, rue X. Lapeyre, bd de la Tour, rue Carrière, rue du Stade and stop av. du mas Salat at 9h30

Infos : Bergerie d?Antonègre in Montbazin

Trashumancia pasando por Gignac

Itinerario: Ch. de Pélican, rue X. Lapeyre, bd de la Tour, rue Carrière, rue du Stade y parada av. du mas Salat a las 9h30

Información : Bergerie d’Antonègre en Montbazin

Transhumanz auf der Durchreise in Gignac

Route: Ch. de Pélican, rue X. Lapeyre, bd de la Tour, rue Carrière, rue du Stade und Halt av. du mas Salat um 9.30 Uhr

Infos: Bergerie d?Antonègre in Montbazin

