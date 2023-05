SOIRÉE « LES BOULEGRANTES », 24 juin 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

« Les Boulegantes » dans le cadre de Total Festum

Concerts, sieste musicale, exposition, blind test, et bien plus !.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Gignac 34150 Hérault Occitanie



« Les Boulegantes » as part of Total Festum

Concerts, musical siesta, exhibition, blind test, and much more!

« Les Boulegantes » en el marco de Total Festum

Conciertos, siesta musical, exposición, prueba a ciegas, ¡y mucho más!

« Les Boulegantes » im Rahmen von Total Festum

Konzerte, musikalische Siesta, Ausstellung, Blindtest und vieles mehr!

Mise à jour le 2023-05-21 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT