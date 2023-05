FÊTE DE LA MUSIQUE, 17 juin 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

Fête de la musique avant l’heure, dans le centre de Gignac !

A partir de 19h30 , 10 groupes vont animer votre soirée.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Gignac 34150 Hérault Occitanie



Music festival before the hour, in the center of Gignac!

From 7:30 pm, 10 groups will animate your evening

Fiesta de la música antes de tiempo, ¡en el centro de Gignac!

A partir de las 19.30 h, 10 grupos amenizarán su velada

Fête de la musique avant l’heure, im Zentrum von Gignac!

Ab 19.30 Uhr , werden 10 Gruppen Ihren Abend beleben

