CONCERT EGLISE SAINT PIERRE – CHORALE CANTICA 1 Place Saint-Pierre, 14 mai 2023, Gignac.

La Chorale Cantica de Montpelllier, dirigée par Jean-Pierre Nougier et accompagnée au piano par Karine Szkolnik, donnera un concert en l’église Saint-Pierre de Gignac, dimanche 14 mai 2023 à 20:00..

1 Place Saint-Pierre

Gignac 34150 Hérault Occitanie



The Cantica Choir of Montpelllier, directed by Jean-Pierre Nougier and accompanied on the piano by Karine Szkolnik, will give a concert in the church of Saint-Pierre of Gignac, on Sunday, May 14, 2023 at 20:00.

La Coral Cantica de Montpelllier, dirigida por Jean-Pierre Nougier y acompañada al piano por Karine Szkolnik, ofrecerá un concierto en la iglesia de Saint-Pierre de Gignac el domingo 14 de mayo de 2023 a las 20:00 horas.

Der Chorale Cantica de Montpelllier, geleitet von Jean-Pierre Nougier und am Klavier begleitet von Karine Szkolnik, wird am Sonntag, den 14. Mai 2023 um 20:00 Uhr ein Konzert in der Kirche Saint-Pierre in Gignac geben.

