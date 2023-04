MATCH DE TAMBOURIN NATIONALE 2 100 Chemin Marc Galtier Gignac Catégories d’Évènement: Gignac

Match de tambourin nationale 2 :

8 avril : Gignac contre Cazouls d’Hérault

22 avril : Gignac contre Mèze.

Match of tambourine national 2 :

april 8: Gignac against Cazouls d’Hérault

april 22: Gignac against Mèze Partido de pandereta de la National 2

8 de abril: Gignac vs Cazouls d’Hérault

22 de abril: Gignac contra Mèze Tamburinspiel National 2 :

8. April: Gignac gegen Cazouls d’Hérault

