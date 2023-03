Gigi Vous Décape La Tignasse CAFE THEATRE DE LA PORTE D’ITALIE TOULON Catégories d’Évènement: Toulon

Gigi Vous Décape La Tignasse CAFE THEATRE DE LA PORTE D’ITALIE, 10 mars 2023, TOULON. Gigi Vous Décape La Tignasse CAFE THEATRE DE LA PORTE D’ITALIE. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. Après le magasin d’olives, Gigi a décidé d’ouvrir un salon de coiffure ! Jusque là tout va bien, sauf, qu’elle n’est pas coiffeuse… Gigi va devoir explorer toutes les solutions pour se former sur le tas…et le tas ce sont ses clients. Entre ses premiers pas (hésitants) sur internet où elle espère trouver de précieux conseils, le soin miracle que lui a concocté son mari Jeannot et beaucoup d’autres péripéties, on peut craindre le pire ! Gigi Vous Décape La Tignasse Votre billet est ici CAFE THEATRE DE LA PORTE D’ITALIE TOULON Place Armand Vallée Var Après le magasin d’olives, Gigi a décidé d’ouvrir un salon de coiffure ! Jusque là tout va bien, sauf, qu’elle n’est pas coiffeuse… Gigi va devoir explorer toutes les solutions pour se former sur le tas…et le tas ce sont ses clients. Entre ses premiers pas (hésitants) sur internet où elle espère trouver de précieux conseils, le soin miracle que lui a concocté son mari Jeannot et beaucoup d’autres péripéties, on peut craindre le pire ! .21.8 EUR21.8. Votre billet est ici

