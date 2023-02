Gigi vous décape la tignasse Quartier des Artauds Auriol Catégories d’Évènement: Auriol

2023-03-08 20:00:00 – 2023-03-08 22:00:00

Bouches-du-Rhone EUR 10 10 Après le magasin d’olives, Gigi la belle Toulonnaise a décidé d’ouvrir un salon de coiffure … Le hic, c’est que Gigi n’est pas coiffeuse et va devoir explorer les solutions pour se former sur le tas.

Et sur scène en première partie : Pomponette, Cathy Léanni, Bénédicte Bousquet, Sonia Bakri, Géraldine Baldani et Jean-Jacques Fiorito, coup de cœur masculin. Dans le cadre de Festi’Femmes, l’Humour au féminin… ( mais pas que ! )

Et avec son nouveau spectacle, Ghyslaine Lesept alias Gigi la Toulonnaise vous propose un seul en scène pétillant et truculent ! Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile Quartier des Artauds Espace de La Confluence Auriol

