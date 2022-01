Gigi de Nissa + Chichi et Banane Atelier Jazz Convergence 1,Place Evariste Gras, 5 février 2022, La Ciotat.

Manivette Records à l’honneur! Basée à La Ciotat, ville portuaire méditerranéenne, Manivette Records s’est constituée avec la volonté de promouvoir et de donner un espace d’expression à la création contemporaine occitane, notamment celle du pourtour méditerranéen, tout en s’ouvrant aux cultures du monde. Gigi de Nissa chante ses créations en niçois ou en français, celle d’auteurs contemporains comme Jean-Luc Sauvaigo, Francois Ridel (Moussu t), ou plus ancien comme Jouan Nicola. Pour cette véritable dédicace à la créativité du compositeur populaire, à cette culture orale véhiculant humanité, convivialité et liberté, Louis Pastorelli est entouré de Cédric Ledonne à la batterie et aux percussions, du guitariste Nicola, de Fréderic Lacroix à la contrebasse, et de Julien Frenois au son. Le spectacle donne lieu également, à un baleti avec Milena Pastorelli l’accordéon diatonique du groupe La Trémoulina – Segur ! [https://www.facebook.com/gigi.denissa](https://www.facebook.com/gigi.denissa) Chichi et Banane Littérature de ficelle de La Ciotat et autre cantons proches. Poésie populaire du bord de mer méditerranéen. Auteur : Chichi (Sébastien Ballester) Compositeur : Banane (Alexandre Auria) Illustrateur : Blu-S-Attard Édition : au Poivre d’âne Librairie 1er livre-disque à paraître le 28 janvier 2022 [https://www.facebook.com/chichietbanane/?ref=page_internal](https://www.facebook.com/chichietbanane/?ref=page_internal) Ouverture des portes à 20h30 Entrée 10€ – 8€ pour les adhérents. Places limitées – Pas de réservation Pass sanitaire Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

