2022-11-27 11:00:00

Bouches-du-Rhne EUR 8 16 Gigi, la fille du père Noël, a une passion dévorante pour la musique ! Avec son papa elle parcours le monde chaque année et découvre des chants de Noël aux quatres coins de la planète, qu’elle partage avec vos enfants !



Spectacle musical dès 6 mois. Un spectacle musical sur le thème de Noël pour les enfants dès 6 mois !

