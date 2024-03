Gigambitus Le cri du port Marseille 3e Arrondissement, mercredi 15 mai 2024.

Retrouvez Mathias Chanon-Varreau et Julien Moneret en concert.

Tribulations d’une contrebasse et d’un ukulélé



Standards de jazz et pièces classiques revisitées, chanson française et compositions originales.



À l’ombre des « stars » de la famille, la guitare et le violon, voici deux instruments à cordes qui méritent le détour, bien qu’une différence… de taille les sépare ! Entre la géante de l’orchestre symphonique et son tout petit cousin des îles, l’ambitus est en effet énorme ; mais faut-il être semblable pour s’entendre ? Certainement pas !



Ensemble, Mathias Chanon-Varreau et Julien Moneret ne sont pas seulement drôles toute la palette des émotions est au bout de leurs doigts. Leur implacable virtuosité donne ses lettres de noblesse à ce duo improbable, au répertoire teinté de multiples influences, du classique au jazz manouche, et même de quelques chansons par lesquelles un troisième instrument se faufile pile entre les deux autres la voix. Un hommage irrévérencieux et tendre aux professeurs, aux professionnels et à tous les apprentis musiciens, du plus petit au plus grand !



Les musiciens

Mathias Chanon-Varreau ukulélé, chant

Julien Moneret contrebasse, chant



Spectacle JM France dans le cadre de la Fabulajazz#7

Durée 50 min 5 5 EUR.

Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

