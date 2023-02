Giga Tuning La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’Évènement: île de France

Trax débarque avec la soirée Giga Tuning à La Machine du Moulin Rouge. À l’approche des années 2000, l’esthétique de la musique électronique et celle du tuning se rejoignaient sur les routes départementales et les parkings des clubs du Nord de la France, de Belgique ou même jusqu’en Espagne. Transformées en véritables sound systems, les voitures rugissaient d’une techno rapide, nerveuse, qui n’avait pas peur d’en faire trop. C’était l’époque des compilations Techno Tuning et des Golf GTI modifiées. Le temps d’une soirée à La Machine, de minuit à 6h du matin, Trax rend hommage à cet âge d’or où les décibels tapaient fort dans l’habitacle. Bas de caisse et caissons de basses, même combat. La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/giga-tunning/ https://fb.me/e/37VIRMfFG https://fb.me/e/37VIRMfFG https://link.dice.fm/gigatuningparis

