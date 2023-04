Fête Giens 1900 Giens Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var . Rendez-vous au village de Giens pour une animation costumée de l’Association GIENS 1900.

Défilé, musique, calèche et vieilles voitures. assogiens1900@gmail.com +33 6 83 48 66 78 https://www.giens-1900.com/ Giens Avenue du Clair de lune Hyères

