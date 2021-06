Gien QUAI DE SULLY 45500 GIEN Gien, Loiret Les Echappées à vélo autour de Gien QUAI DE SULLY 45500 GIEN Gien Catégories d’évènement: Gien

Les Echappées à vélo autour de Gien QUAI DE SULLY 45500 GIEN, 15 août 2021 09:00-15 août 2021 13:00, Gien. Dimanche 15 août, 09h00 Participation libre 0238672528, info@gien-tourisme.fr Les Echappées à vélo autour de Gien Randonnées qui vous permettront de profiter de la campagne et du bord de Loire. Vous traverserez le village de Saint Gondon en profitant de son patrimoine. Au détour d’un virage, possibilité de faire une rencontre avec une biche. Le départ se fera de la plage au bord de Loire avec une vue imprenable sur Gien et son château.

Départ à partir de 9h, participation au quizz patrimoine, arrivée et remise de prix du quizz QUAI DE SULLY 45500 GIEN QUAI DE SULLY 45500 GIEN 45500 Gien Loiret dimanche 15 août – 09h00 à 13h00

