Festival des Vins des Coteaux du Giennois Gien, place Jean Jaurès Gien, 8 juin 2024, Gien.

Festival des Vins des Coteaux du Giennois Samedi 8 juin 2024, 10h00 Gien, place Jean Jaurès Voir https://www.gien-tourisme.fr/festival-des-vins-des-coteaux-du-giennois/

Des stands de vignerons vous proposeront des dégustations, une vente de vins au verre ou à la bouteille, et seront accompagnés de stands de douceurs sucrées et salées.

Un programme d’animations riche et diversifié vous donnera l’occasion de vous divertir à toute heure. Vous pourrez également soutenir la cause de l’Handisport en participant à la vente aux enchères caritative de crus remarquables de Coteaux du Giennois.

Programmation à venir !

Gien, place Jean Jaurès
Place Jean Jaurès, Gien
02 38 67 25 28
https://www.gien-tourisme.fr/festival-des-vins-des-coteaux-du-giennois/
info@gien-tourisme.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T21:00:00+02:00

