Les visites commentées de la ville de Gien OFFICE DE TOURISME, 10 juin 2021 10:00-10 juin 2021 10:30, Gien.

10 juin – 28 septembre Réservation recommandée au 02 38 67 25 28 https://gien-tourisme.fr/manifestation.html

Venez découvrir les richesses de la cité Anne de Beaujeu lors d’une balade conviviale dans les ruelles de Gien, entre Loire, chateau, faience et coteaux du Giennois.

« Entre château, vieilles arcades, églises, musées et parcs, Gien offre à ciel ouvert toutes ses richesses, et son patrimoine historique unique. Les quais des bords de Loire et le Vieux Pont ne sont pas en reste et sont propices à des promenades bucoliques au fil de l’eau.

Accompagnez l équipe de l Office de Tourisme lors d une visite commentée de la cité d Anne de Beaujeu, et découvrez-là au travers de ses quatre atouts : Loire, Châteaux, Faïence et vins… »

OFFICE DE TOURISME PLACE JEAN JAURES 45500 GIEN 45500 Gien Loiret

