It's Wine Time – Entre église et chateau – OFFICE DE TOURISME Gien

Loiret

It’s Wine Time – Entre église et chateau – OFFICE DE TOURISME, 9 juillet 2021 18:30-9 juillet 2021 20:00, Gien. 9 juillet – 10 septembre, les vendredis Sur réservation https://www.gien-tourisme.fr/manifestation-870-161.html? It’s Wine Time, des dégustations insolites cet été Cet été, de mi-juin à mi-septembre, les appellations de Sancerre, Pouilly et des Coteaux du Giennois s unissent pour vous proposer des balades dégustations à 18h30 le vendredi. Les dégustations « It s Wine Time » durent 1H30 environ : 45 min de balade découverte avec explications sur la ville et 45 min de dégustation de 3 vins avec présentation du vignoble et de ses terroirs en question.

Le thème cette année pour Gien sera PATRIMOINE et un lieu chargé d’histoire.

Après une promenade conviviale dans les ruelles de Gien, entre château et église, face au plus beau point de vue de la cité Anne de Beaujeu, vous dégusterez différents cépages de l appellation Coteaux du Giennois accompagnés de fromage du terroir.

Réservez au 02 38 67 25 28 vos visites à Gien les 09/07/21, 23/07/21, 20/08/21 et 10/09/21. OFFICE DE TOURISME PLACE JEAN JAURES 45500 GIEN 45500 Gien Loiret vendredi 9 juillet – 18h30 à 19h00

vendredi 23 juillet – 18h30 à 20h00

vendredi 20 août – 18h30 à 20h00

vendredi 10 septembre – 18h30 à 20h00

