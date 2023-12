Concert de L’Auditorium : Laurent Wagschal, piano Pauline Bartissol, violoncelle Gien, 4 décembre 2023, Gien.

Gien,Loiret

« Pianiste singulier, empreint d’un étonnant charisme » (Le Monde), Laurent Wagschal est un fervent interprète de la musique française et un ardent défenseur de ses compositeurs oubliés..

2024-11-24 fin : 2024-11-24 . 15 EUR.

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



« A singular pianist with astonishing charisma » (Le Monde), Laurent Wagschal is a fervent interpreter of French music and an ardent defender of its forgotten composers.

« Pianista singular con un carisma asombroso » (Le Monde), Laurent Wagschal es un ferviente intérprete de la música francesa y un ardiente defensor de sus compositores olvidados.

« Laurent Wagschal, ein einzigartiger Pianist mit einem erstaunlichen Charisma » (Le Monde), ist ein leidenschaftlicher Interpret der französischen Musik und ein leidenschaftlicher Verteidiger ihrer vergessenen Komponisten.

