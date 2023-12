Festival Jeux d’Eau 2024 : Les interprètes Gien, 4 décembre 2023, Gien.

Ce Winterreise est la rencontre entre un chanteur lyrique accompli et une grande pianiste également spécialiste de l’accordéon sous toutes ses formes dans une magistrale transcription..

This Winterreise is the encounter between an accomplished opera singer and a great pianist who also specializes in all forms of accordion, in a masterly transcription.

Este Winterreise es el encuentro de una consumada cantante de ópera y un gran pianista, especialista también en todas las formas del acordeón, en una transcripción magistral.

Diese Winterreise ist die Begegnung zwischen einem versierten Opernsänger und einer großen Pianistin, die auch Spezialistin für das Akkordeon in all seinen Formen in einer meisterhaften Transkription ist.

