Festival des Arts de la Rue : RHÉSUS Gien, 6 juillet 2024, Gien.

Gien Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-07

Festival des Arts de la Rue : RHÉSUS

Groupe de musique dynamique

et énergique, c’est au son des

tambours et cornemuses que

Rhésus vous fera découvrir leur

univers.

Leur répertoire issu de contrées

lointaines varie entre compositions

et reprises réarrangées qui vous

transporteront dans le temps.

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OT GIEN