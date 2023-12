Rencontres : CLAUDE DROUSSENT Gien, 9 février 2024, Gien.

Gien Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:00:00

fin : 2024-02-09

Journaliste sportif, ancien rédacteur en chef des publications de L’Équipe.

Journaliste sportif, ancien rédacteur en chef des publications de L’Équipe

Claude Droussent, 65 ans, a mené une longue activité de journaliste de sport, notamment au sein du groupe L’Équipe dont il a été le directeur des rédactions de 2003 à 2008 .

Il a couvert pendant plus de trente ans de multiples Tours de France, Jeux olympiques, Coupes du monde de football et de rug- by. Il a été le fondateur, en 1993, de

l’épreuve cycliste de masse L’Étape du Tour.

EUR.

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OT GIEN