Atelier motricité parents/enfants : Tous en mouvement Gien Catégories d’Évènement: Gien

Loiret Atelier motricité parents/enfants : Tous en mouvement Gien, 25 novembre 2023, Gien. Gien,Loiret Atelier motricité parents/enfants : Tous en mouvement.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. EUR. Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Parent/child motor skills workshop : All in motion Taller de motricidad para padres e hijos: Todo en movimiento Eltern-Kind-Motorik-Workshop : Alle in Bewegung Mise à jour le 2023-11-06 par OT GIEN Détails Catégories d’Évènement: Gien, Loiret Autres Adresse Ville Gien Departement Loiret Lieu Ville Gien latitude longitude 47.70748;2.62225

Gien Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/